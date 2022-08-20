Выставка шаржей на псковичей из XIX века открылась в Михайловском

12:37, 21 августа 2022, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» действует выставка «Ба! Знакомые всё лица!» Загадки псковского альбома 1820-х годов» из фондов Государственного музея А. С. Пушкина (Москва). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

В экспозиции представлены 39 акварелей — мягко шаржированных портретов конкретных псковичей. Это не только представители губернского дворянства и высокопоставленные военные, но и прочие горожане, среди которых даже такие «непубличные», казалось бы, лица, как губернский экзекутор, штаб-лекарь, учитель Главного народного училища, корректор и смотритель губернской типографии.

«История альбома, — рассказал на открытии выставки директор ГМП Евгений Богатырёв — удивительная». Акварельные листы ещё до революции были переплетены, и на обложке было указано: «г. Воронеж в 30-х годах ХIX столетия». Атрибутировать экспонат, «вернув» альбом из Воронежа в Псков и из 1830-х годов на десятилетие раньше, музейщикам помог специалист высочайшего класса и при этом очень редкой специализации, знаток истории русского военного костюма, кандидат исторических наук, министр культуры Москвы Александр Кибовский.

Именно Александр Кибовский и представил экспозицию первым её пушкиногорским посетителям.

Директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич поблагодарил Александра Кибовского и Евгения Богатырёва за возможность показать в «Михайловском» уникальную выставку — «…своего рода музейный приключенческий роман и одновременно роман-исследование». И особенно — за то, что смогли выбрать время для того, чтобы презентовать проект лично.

Выставка развёрнута в усадьбе «Михайловское», в выставочном зале «Льняной амбар». Предполагается, что она будет работать здесь до 1 октября. Вход свободный.