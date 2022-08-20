Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Выставка шаржей на псковичей из XIX века открылась в Михайловском

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» действует выставка «Ба! Знакомые всё лица!» Загадки псковского альбома 1820-х годов» из фондов Государственного музея А. С. Пушкина (Москва). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

В экспозиции представлены 39 акварелей — мягко шаржированных портретов конкретных псковичей. Это не только представители губернского дворянства и высокопоставленные военные, но и прочие горожане, среди которых даже такие «непубличные», казалось бы, лица, как губернский экзекутор, штаб-лекарь, учитель Главного народного училища, корректор и смотритель губернской типографии.

«История альбома, — рассказал на открытии выставки директор ГМП Евгений Богатырёв — удивительная». Акварельные листы ещё до революции были переплетены, и на обложке было указано: «г. Воронеж в 30-х годах ХIX столетия». Атрибутировать экспонат, «вернув» альбом из Воронежа в Псков и из 1830-х годов на десятилетие раньше, музейщикам помог специалист высочайшего класса и при этом очень редкой специализации, знаток истории русского военного костюма, кандидат исторических наук, министр культуры Москвы Александр Кибовский.

Именно Александр Кибовский и представил экспозицию первым её пушкиногорским посетителям.

Директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич поблагодарил Александра Кибовского и Евгения Богатырёва за возможность показать в «Михайловском» уникальную выставку — «…своего рода музейный приключенческий роман и одновременно роман-исследование». И особенно — за то, что смогли выбрать время для того, чтобы презентовать проект лично.

Выставка развёрнута в усадьбе «Михайловское», в выставочном зале «Льняной амбар». Предполагается, что она будет работать здесь до 1 октября. Вход свободный. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

20 августа 2022

В Палкинском районе в селе Качаново отметили День села
20 августа 2022

Пыталовский Музей Дружбы народов посетили дети военнослужащих
20 августа 2022

Своё 245-летие сегодня отметил Новоржев

20 августа 2022

Третий фестиваль «Музыка на воде» завершился бурными овациями слушателей
20 августа 2022

На «Ледовом побоище» гости могли посетить интерактивную выставку-квест «В чём сила»
20 августа 2022

День посёлка Кунья отмечают сегодня жители на центральной площади
20 августа 2022

Акция «Книги – Донбассу» проходит в Островской библиотеки

20 августа 2022

Михаил Ведерников: Фестиваль «Музыка на воде» – прекрасная возможность культурно отдохнуть и провести время с семьёй

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...