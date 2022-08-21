На границе Островского и Пыталовского района продолжаются работы на доте

23:53, 21 августа 2022, ПАИ

Поисковики продолжают работы по приведению в порядок дота времён Великой Отечественной войны, сообщила газета «Наша жизнь».

Работы ведут поисковики из Пыталовского района «Поиск – 97», Красногородского района «Первый рубеж», и Ямало-Ненецкого автономного округа «Феникс».

Сегодня отряды откачали воду с помощью мотопомпы и начали расчистку внутри дота. Напомним, что ранее дот был наполнен водой, и, как оказалось, кто-то из жителей сваливал туда мусор. До этого поисковики вытащили оттуда раму, доски, бутылки и прочий мусор. Сделали обзорную фотосъемку сверху, чтобы распланировать участок.

Сегодняшние работы привели к очень интересным находкам: ключ, зубило и часть водопроводной трубы.