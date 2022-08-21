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Документальный фильм о битве на Чудском озере снимают в Псковском кремле

Фото Псковского музея-заповедника.

21 августа Псковский музей-заповедник встретил гостей из телеканала «СПАС», которые провели съемки документального фильма об Александре Невском и битве на Чудском озере. Локацией для проекта стал Псковский кремль. Об этом сообщает Telegram-канал Псковский музей-заповедник.

«Идея принадлежит генеральному продюсеру телеканала «СПАС» Борису Вячеславовичу Корчевникову. Она заключается в том, чтобы сделать фильм о Ледовом побоище, сконцентрировавшись на фактах. Кроме того, это историческое событие неразрывно связано с именем Александра Невского, поэтому мы снимаем не локальный фильм, который захватывает саму битву на Чудском озере, а рассказываем и историю великого князя», – комментирует Елена Вавилова, режиссер проекта.

Зрители узнают о подлинных событиях, произошедших на Чудском озере в апреле 1242 года, о тех, кто стоял за продвижением Тевтонского ордена на Новгородские и Псковские земли, о роли Александра Невского в становлении Руси, и о значимости Ледового побоища в геополитическом контексте.

Фото Псковского музея-заповедника.

«Уже снят не один десяток фильмов об Александре Невском, но мы пытаемся «перемолоть» весь опыт людей, которые занимались этой темой, выдать нечто новое. Нам открываются свежие факты, мы общаемся с археологами, находим новые экспонаты, новые противоречивые мнения. В этом фильме мы откроем несколько страничек, которые еще не были показаны, или же показаны с другой стороны, не так глубоко», – отмечает Александр Галицкий, ведущий проекта.

Участниками фильма стали исследователи данной темы – краеведы и историки церкви, реконструкторы и сотрудники музея Ледового побоища в селе Самолва Псковской области. Съемки проходят в Москве, Великом Новгороде, Псковской области и Переяславле Залесском.

«Мы понимаем, что не сможем развеять все мифы, да и не пытаемся этого сделать. Наша задача – рассказать, как все было по историческим документам. Если мы чего-то не знаем, значит и домысливать этого не будем. Этот фильм покажет Александра Невского и Ледовое побоище в масштабе всего развития Руси, а не только с точки зрения исторической личности и события», – рассказывает Максим Аксенов, автор сценария.

Фильм планируется выпустить уже в конце этого года. Рабочее название – «Кто с мечом к нам придет».

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