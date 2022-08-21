Документальный фильм о битве на Чудском озере снимают в Псковском кремле

22:36, 21 августа 2022, ПАИ

​

21 августа Псковский музей-заповедник встретил гостей из телеканала «СПАС», которые провели съемки документального фильма об Александре Невском и битве на Чудском озере. Локацией для проекта стал Псковский кремль. Об этом сообщает Telegram-канал Псковский музей-заповедник.

«Идея принадлежит генеральному продюсеру телеканала «СПАС» Борису Вячеславовичу Корчевникову. Она заключается в том, чтобы сделать фильм о Ледовом побоище, сконцентрировавшись на фактах. Кроме того, это историческое событие неразрывно связано с именем Александра Невского, поэтому мы снимаем не локальный фильм, который захватывает саму битву на Чудском озере, а рассказываем и историю великого князя», – комментирует Елена Вавилова, режиссер проекта.

Зрители узнают о подлинных событиях, произошедших на Чудском озере в апреле 1242 года, о тех, кто стоял за продвижением Тевтонского ордена на Новгородские и Псковские земли, о роли Александра Невского в становлении Руси, и о значимости Ледового побоища в геополитическом контексте.

«Уже снят не один десяток фильмов об Александре Невском, но мы пытаемся «перемолоть» весь опыт людей, которые занимались этой темой, выдать нечто новое. Нам открываются свежие факты, мы общаемся с археологами, находим новые экспонаты, новые противоречивые мнения. В этом фильме мы откроем несколько страничек, которые еще не были показаны, или же показаны с другой стороны, не так глубоко», – отмечает Александр Галицкий, ведущий проекта.

Участниками фильма стали исследователи данной темы – краеведы и историки церкви, реконструкторы и сотрудники музея Ледового побоища в селе Самолва Псковской области. Съемки проходят в Москве, Великом Новгороде, Псковской области и Переяславле Залесском.

«Мы понимаем, что не сможем развеять все мифы, да и не пытаемся этого сделать. Наша задача – рассказать, как все было по историческим документам. Если мы чего-то не знаем, значит и домысливать этого не будем. Этот фильм покажет Александра Невского и Ледовое побоище в масштабе всего развития Руси, а не только с точки зрения исторической личности и события», – рассказывает Максим Аксенов, автор сценария.

Фильм планируется выпустить уже в конце этого года. Рабочее название – «Кто с мечом к нам придет».