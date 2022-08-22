За год в Псковской области спрос на новых работников в сфере строительства вырос на 110%

09:14, 22 августа 2022, ПАИ

В Псковской области количество вакансий в сфере строительства увеличилось на 110% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает hh.ru.

К наиболее востребованным специалистам в Псковской области в сфере строительства относятся машинист, сварщик, инженер, слесарь, разнорабочий, агент по недвижимости, а также геодезист. Чаще всего вакансии в сфере строительства открываются в Пскове (70% вакансий), Великих Луках (14%) и в Острове (3%).

В основном вакансии в сфере строительства можно встретить в компаниях региона из следующих отраслей: «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (15% вакансий), «Металлургия, металлообработка» (11%) и «Тяжелое машиностроение» (10% вакансий).

Средняя предлагаемая зарплата в Псковской области специалистам строительной сферы составляет почти 46 000₽, что на 3 000₽ выше средней зарплаты в Псковской области. Местные строители, как правило, запрашивают зарплату на уровне 45 000₽, причем за два года соискатели повысили свои зарплатные ожидания на 10%, или 4 300₽. Работодатели за последние годы, наоборот, снизили зарплату в вакансиях строительного сектора на 5 000₽.