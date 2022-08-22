Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем Государственного флага России

09:28, 22 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем Государственного флага России.

Он напомнил, что триколору в этом году исполняется 353 года. Свою славную историю он начал на первом российском фрегате «Орел» в далеком 1669 году. «Орел» был знаковым проектом, который положил начало отечественному флоту. Он стал одним из первых кирпичиков в основании Российской империи.

Символично, отметил губернатор, что строительство корабля осуществлялось под надзором и руководством известного псковского дипломата и политика Афанасия Ордина-Нащокина.

«Три с половиной века спустя история Псковской земли по-прежнему тесно связана с защитой будущего России и наших важнейших государственных символов, - подчеркнул Михаил Ведерников. - Уроженцы Псковщины сражаются у отечественных рубежей за безопасность каждого жителя нашей великой страны. Они несут с собой российский флаг, который для всего мира становится символом веры, независимости и непреклонной силы. Наша судьба навсегда связана с триколором. И каждый из нас должен делать все для процветания нашего Отечества и нашей области, которая во все времена была и остается надежным форпостом и духовным щитом России. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых свершений! С праздником!»