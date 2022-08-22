COVID возвращается: Не игнорировать высокую температуру посоветовала псковичам Анастасия Повторейко

09:34, 22 августа 2022, ПАИ

Не игнорировать высокую температуру посоветовала псковичам главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в эфире проекта «Псковский телеграм Online».

Она напомнила основные симптомы коронавируса - лихорадка, отсутствие вкуса и обоняния, к ним добавилась ещё и «кишечная симптоматика» - диарея, рвота, интоксикация.

«Эти симптомы проходят коротко, но очень бурно и у детей, и у пожилых. Лихорадка - вообще «красный флажок», её нельзя игнорировать и вообще всегда надо обращаться к врачу. Если температура держится более двух-трех суток, то это госпитализация», - подчеркнула медик.