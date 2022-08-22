Самый настораживающий подвид коронавируса назвала Анастасия Повторейко

09:37, 22 августа 2022, ПАИ

Коронавирус сегодня мутировал и сформировал подвиды, самый настораживающий из которых — «кентавр». Такое мнение высказала главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко в эфире проекта «Псковский телеграм Online» 22 августа.

По ее словам, ещё два подвида коронавируса — это «рыба» и «ниндзя». Все три способны «уворачиваться» от антител. Генетики и вирусологи, как подчеркнула Анастасия Повторейко, оценив риски, заявили, что они возрастают. Главврач отметила, что у всех подвидов ковида яркая симптоматика — выраженная лихорадка, яркие головные боли и потеря обоняния.

«Рыба» — мягкий подвид, похож на омикрон. Также дельтакрон — это омикрон плюс дельта, мы его не до конца изучили, только недавно выявили в РФ», - отметила Анастасия Повторейко.