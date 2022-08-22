Трёх нетрезвых водителей-рецидивистов задержала псковская полиция за выходные

10:57, 22 августа 2022, ПАИ

Трех нетрезвых водителей, которых ранее уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение, задержала полиция за минувшие выходные. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 20 августа в Порхове на улице Пушкина полицейские остановили ВАЗ-21124. За рулем находился нетрезвый 30-летний местный житель.

21 августа вечером в деревне Поречье Великолукского района правоохранители остановили «Дэу Нексия». За рулем иномарки находился 40-летний мужчина. У него были установлены признаки алкогольного опьянения.

Еще одного нетрезвого водителя поймали в тот же день в Новом Изборске. Сотрудники ГИБДД остановили мопед «Альфа» без госномеров. Им управлял 25-летний молодой человек в нетрезвом состоянии.