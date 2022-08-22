Псковичей приглашают к участию в фестивале «Атаман Мишка Черкашенин»

11:09, 22 августа 2022, ПАИ

Фестиваль «Атаман Мишка Черкашенин» пройдёт на площадке фестиваля «Хельга» в Выбутах (Псковский район) с 10 по 11 сентября. Как сообщается в группе мероприятия, в нем приглашают принять участие юных псковичей и их родителей.

Уточняется, что они могут стать главными действующими участниками в одном строю с бывалыми реконструкторами. Все желающие будут распределены на две противоборствующие стороны — защита и нападение. Каждому на время участия в сражении выдадут специальную историческую экипировку и безопасный инвентарь. Всё будет происходить в игровой форме.

Организаторами фестиваля выступают КИР «Чертог Раса» и ПООО «Былины Древнего Пскова». Однако реконструкторы готовы сотрудничать и с представителями других клубов, и с частниками. Тем, кто захочет приехать как участник, могут предоставить единый транспорт на 50 человек. Сейчас решается вопрос о предоставлении такого транспорта желающим из Москвы или Санкт-Петербурга. «Просим уже сейчас оповестить нас о вашем желании приехать, чтобы мы чётко понимали необходимость заказа автобуса. Не исключаем вариант оплаты машины с несколькими участниками при наличии у вас интересного МК», — уточняют организаторы.

9 сентября планируется организовать заезд на площадку. Основной день фестиваля — 10 сентября. В воскресенье утром участникам будет предоставлен экскурсионный автобус, после чего все разъедутся по домам.

Всех обеспечат дровами, сеном, слегами для палаток и водой. Каждый получит памятный сувенир. Клубам и индивидуалам будут выданы благодарственные письма.