Болезни почек обсуждают в медиацентре ПАИ

12:08, 23 августа 2022, ПАИ

23 августа в медиацентре ПАИ проходит медицинская пресс-конференция, посвящённая болезням почек.

Как распознать, что больны почки, откуда берутся приобретённые болезни этого органа, сколько человек прошло через отделение гемодиализа, какова средняя продолжительность жизни человека с «искусственной почкой» — на эти и другие вопросы отвечает Лариса Жукова, заведующая отделением гемодиализа и нефрологии Псковской областной клинической больницы, главный внештатный врач-нефролог Псковской области.