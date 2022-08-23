Болезни почек обсуждают в медиацентре ПАИ
23 августа в медиацентре ПАИ проходит медицинская пресс-конференция, посвящённая болезням почек.
Как распознать, что больны почки, откуда берутся приобретённые болезни этого органа, сколько человек прошло через отделение гемодиализа, какова средняя продолжительность жизни человека с «искусственной почкой» — на эти и другие вопросы отвечает Лариса Жукова, заведующая отделением гемодиализа и нефрологии Псковской областной клинической больницы, главный внештатный врач-нефролог Псковской области.
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