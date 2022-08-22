Около 170 мероприятий пройдёт в Псковской области в честь Дня Государственного флага

12:13, 22 августа 2022, ПАИ

День Государственного флага Российской Федерации празднует вместе с другими субъектами страны Псковская область. К этому официальному празднику приурочено около 170 различных мероприятий, которые проходят в областном центре и муниципалитетах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Зрелищные мероприятия состоятся вечером в Пскове на набережной реки Великой. Сначала из разных районов города к набережной съедутся колонны автомобилей с флагами России, а затем в рамках флешмоба «Символ доблести и народной гордости» будет установлен рекорд — развернут самый большой по протяженности в Пскове флаг России. Российский триколор развернется на два километра — от стен Псковского кремля до Покровской башни. А по окончании акции в амфитеатре на набережной состоится выступление творческой молодежи города и шоу огня и света.

Мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага, состоятся и в каждом муниципальном образовании. Это будут исторические экскурсы, тематические выставки, интеллектуально-познавательные викторины, лекции, раскрывающие историю российского флага, особенности его символики, а также концертные программы. Молодые люди станут участниками различных флешмобов, квест-игр, виртуальных акций в социальных сетях.

Напомним, что День Государственного флага Российской Федерации — один из официально установленных праздников России. Он учрежден указом президента России в 1994 году.