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Псковские профсоюзы присоединятся к акции в честь российского триколора

С Днём Государственного флага Российской Федерации поздравил псковичей председатель облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

«Российский флаг – символ, который объединяет всех нас в общем стремлении быть сильным, свободным и независимым процветающим государством», – сказал в своём поздравлении руководитель регионального профобъединения. Он отметил, что государственный флаг Российской Федерации наряду с гербом и гимном – символы единения и сплочённости народов России.

«Под этим флагом наш народ побеждал, шёл вперед, сохраняя целостность и суверенитет страны, историю и богатые традиции, несмотря на любые невзгоды», – подчеркнул Игорь Иванов и добавил, что свой весомый вклад в развитие России вносили и вносят жители Псковской земли.

«И в этот день мы ещё раз подтверждаем, что мы осознаём себя частью великой страны, гордимся её достижениями и подвигами народа», – отметил председатель облсовпрофа.

Сегодня, 22 августа, в Пскове профсоюзы планируют принять участие во флешмобе и создать самую длинную ленту в цветах российского триколора. Псковское профобъединение приглашает псковичей присоединиться к мероприятию в 19:00 на набережной реки Великой около инсталляции «Россия начинается здесь».

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