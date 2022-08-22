Псковские педагоги получили награды

15:22, 22 августа 2022, ПАИ

Знаки отличия получили псковские педагоги, воспитатели и наставники на августовском заседании педагогических работников, которое прошло в инженерно-лингвистической гимназии 22 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Начался педсовет с трансляции видеообращения министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Он отметил, что такие традиционные мероприятия – отличная площадка для обмена мнениями, где также можно подвести итоги проведённой работы и обсудить планы на будущее.

«Задачи, которые ставились в прошлом учебном году, все выполнены. Отдельно хочу поблагодарить учителей, педагогические коллективы, начальников муниципальных органов управления образования, команды, региональных министров и директоров общеобразовательных учреждений», – отметил Сергей Кравцов.

Министр просвещения РФ отметил, что перед педагогическим сообществом стоят серьёзные задачи повышения качества образования. Он рассказал о создании в России единого образовательного пространства, модернизации образовательной инфраструктуры, развитии патриотического воспитания молодёжи, реализации новых проектов (цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», «Школа Минпросвещения РФ»). «Вы и сами видите, что наши школы меняются, сегодня они становятся настоящими центрами для развития талантов. Ваш опыт, неравнодушное, деятельное отношение к труду, детям поможет в их реализации, в достижении наших долгосрочных целей. Желаю вам успехов в новом учебном году. Сил на воплощение всего задуманного!» – сказал Сергей Кравцов.

С приветствием к участникам заседания от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова обратилась его первый заместитель Вера Емельянова. Она подчеркнула, что для главы региона и правительства Псковской области сфера образования – приоритет.

«Августовский педагогический совет – точка, с которой мы будем двигаться в новый учебный год. Перед нами поставлены новые амбициозные и очень важные задачи, но нет сомнения, что псковские педагоги и наставники справятся с ними успешно. Прошлый год был непростым, но вы доказали, что уважение к традициям и способность к инновациям у нашего педагогического сообщества высока. Дорогие коллеги, хочу поблагодарить вас за непростой, но очень значимый труд и пожелать всем вам новых свершений», – обратилась к участникам заседания Вера Емельянова.

Первый вице-губернатор в ходе выступления также поблагодарила всех, кто содействовал достижению высоких результатов: Псковское областное Собрание депутатов, областную организацию профсоюза работников народного образования и науки РФ, регионального уполномоченного по правам ребёнка, руководителей профильных комитетов и ведомств, родителей школьников.

На мероприятии также состоялось чествование специалистов, отмеченных почётными федеральными званиями. Вера Емельянова вручила знаки отличия «Отличник просвещения», «Почётный работник сферы образования Российской Федерации», «За верность профессии», «Молодость и профессионализм» педагогам, воспитателям и наставникам из Пскова, Великих Лук, Бежаницкого, Невельского, Красногородского, Островского, Опочецкого, Новосокольнического, Печорского районов.

Отметим, что основная тема августовского совещания педагогических работников Псковской области – «Перспективы развития системы образования Псковской области в условиях перехода на федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения». В рамках мероприятия организовали восемь тематических секций.