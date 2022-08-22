Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Свои Канны: пенсионер организовал кинофестиваль в гдовской деревне

Междеревенский кинофестиваль «Золотой шуруп» второй год проходит в Колодье (Гдовский район). Главный организатор мероприятия Михаил Мокиенко рассказал о фестивале изданию «АиФ-Псков».

По его словам, до переезда в Гдовский район на пенсию он делал детскую телепередачу «В гостях у дедушки Мокея» в Санкт-Петербурге. Перебравшись в Псковскую область, он стал «магнитом для детей». «У меня аккордеон, иногда с ними песни поём. Так они липнут ко мне: «Дедушка Миша, поиграй». И как-то, чтоб от них отстать, говорю: «Ребята, вот вам камера, придумайте сценарий и снимайте фильм, а я его смонтирую». Освободился от них на полдня. Но потом они мне принесли кучу материала. Я смонтировал – и получилось кино», – рассказал Михаил Мокиенко.

Тогда же к нему с детьми пришла идея спародировать Каннский кинофестиваль. Михаил с супругой расстелили красную дорожку, по ней шли дети, и родители брали у них интервью. В серьёзный, полноценный киносмотр «Золотой шуруп» превратился только в прошлом году, помогли в этом родственники Михаила: племянник привёз большой экран, проектор и аппаратуру; позже сын Никита предложил организовать городской праздник. На фестиваль приехали друзья Михаила Мокиенко: актёры Татьяна Абрамова и Юрий Беляев, классик детской литературы Андрей Усачев, композитор Александр Пинегин.

По словам Михаила Мокиенко, всего на фестивале было представлено 12 фильмов, в том числе даже документальные. Условия были такие, чтобы это была деревня и чтобы были в кадре дети. Приветствовалось, чтобы сами дети ещё снимали и монтировали, рассказывает организатор. Фестиваль посетили даже друзья из Ирландии, в следующем году планируется организовать уже международный междеревенский кинофестиваль.

Эмблему для статуэтки «Золотого шурупа», как подчеркнул Михаил Мокиенко, придумал его сын Юрий. Приз выполнили из небольшого деревянного бруска, в который ввинчен, собственно, золотой шуруп. Сейчас Юрий Мокиенко учится, как отметил его отец, на режиссёра у постановщика Александра Сокурова. В новой работе режиссёра [в фильме «Сказка». — Прим. ПАИ] Юрий занимался созданием компьютерной графики.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

22 августа 2022

Немой фильм с Чарли Чаплином в сопровождении джазового ансамбля покажут в Пскове
22 августа 2022

Около 7000 гостей собрал фестиваль исторической реконструкции «Ледовое побоище»
22 августа 2022

В сгоревшей псковской усадьбе Римского-Корсакова появится пианино родственников композитора
22 августа 2022

Свои Канны: пенсионер организовал кинофестиваль в гдовской деревне

22 августа 2022

Иван Охлобыстин — о возвращении на площадку «Холопа»: Это как перелететь с Земли на Марс
22 августа 2022

Милош Бикович: «Холоп 2» должен вернуть зрителя в кинотеатры
22 августа 2022

Арт-терапевт открыл в Пскове выставку «Без лишних подробностей»
22 августа 2022

В Псковской области 16 реставрационных проектов АНО «Возрождение» проходят экспертизу

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...