Свои Канны: пенсионер организовал кинофестиваль в гдовской деревне

15:46, 22 августа 2022, ПАИ

Междеревенский кинофестиваль «Золотой шуруп» второй год проходит в Колодье (Гдовский район). Главный организатор мероприятия Михаил Мокиенко рассказал о фестивале изданию «АиФ-Псков».

По его словам, до переезда в Гдовский район на пенсию он делал детскую телепередачу «В гостях у дедушки Мокея» в Санкт-Петербурге. Перебравшись в Псковскую область, он стал «магнитом для детей». «У меня аккордеон, иногда с ними песни поём. Так они липнут ко мне: «Дедушка Миша, поиграй». И как-то, чтоб от них отстать, говорю: «Ребята, вот вам камера, придумайте сценарий и снимайте фильм, а я его смонтирую». Освободился от них на полдня. Но потом они мне принесли кучу материала. Я смонтировал – и получилось кино», – рассказал Михаил Мокиенко.

Тогда же к нему с детьми пришла идея спародировать Каннский кинофестиваль. Михаил с супругой расстелили красную дорожку, по ней шли дети, и родители брали у них интервью. В серьёзный, полноценный киносмотр «Золотой шуруп» превратился только в прошлом году, помогли в этом родственники Михаила: племянник привёз большой экран, проектор и аппаратуру; позже сын Никита предложил организовать городской праздник. На фестиваль приехали друзья Михаила Мокиенко: актёры Татьяна Абрамова и Юрий Беляев, классик детской литературы Андрей Усачев, композитор Александр Пинегин.

По словам Михаила Мокиенко, всего на фестивале было представлено 12 фильмов, в том числе даже документальные. Условия были такие, чтобы это была деревня и чтобы были в кадре дети. Приветствовалось, чтобы сами дети ещё снимали и монтировали, рассказывает организатор. Фестиваль посетили даже друзья из Ирландии, в следующем году планируется организовать уже международный междеревенский кинофестиваль.

Эмблему для статуэтки «Золотого шурупа», как подчеркнул Михаил Мокиенко, придумал его сын Юрий. Приз выполнили из небольшого деревянного бруска, в который ввинчен, собственно, золотой шуруп. Сейчас Юрий Мокиенко учится, как отметил его отец, на режиссёра у постановщика Александра Сокурова. В новой работе режиссёра [в фильме «Сказка». — Прим. ПАИ] Юрий занимался созданием компьютерной графики.