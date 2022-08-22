Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа не менее 60% населения

16:48, 22 августа 2022, ПАИ

Роспотребнадзор рекомендовал вакцинировать от гриппа осенью не менее 60 % населения субъектов РФ и не менее 75 % граждан из групп риска. Соответствующее постановление за подписью главы ведомства Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Обеспечить в срок до 1 декабря 2022 года охват профилактическими прививками против гриппа не менее 60 % от численности населения субъекта Российской Федерации, не менее 75 % от численности лиц, относящихся к группам риска, определённых национальным календарём, включая лиц, работающих в организациях птицеводства и свиноводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицами, свиньями, лиц, осуществляющих разведение домашней птицы, свиней для реализации населению», – говорится в документе.

Исполнительной власти субъектов рекомендуется обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий в период подъёма заболеваемости гриппом, ОРВИ, в том числе по приостановлению учебного процесса, отмене массовых культурных и спортивных мероприятий, контролировать вакцинацию сотрудников образовательных организаций против гриппа.

Напомним, что в Псковскую область поступило более ста тысяч доз вакцины от гриппа.