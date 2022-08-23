Около полутора миллионов рублей перевели мошенникам жители Псковской области

10:43, 23 августа 2022, ПАИ

Около полутора миллионов рублей перевели мошенникам жители Пскова и Великих Лук за сутки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, днём 22 августа 40-летнему псковичу позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка и предложил обезопаситься от несанкционированного оформления кредита. В результате общения доверчивый мужчина перевёл через мобильное приложение 130 тысяч рублей.

Аналогичный звонок поступил жителю южной столицы региона 1977 года рождения. Великолучанин лишился с банковского счёта 147 тысяч рублей. А 69-летней великолучанке звонивший представился брокером и предложил дополнительный заработок через Интернет. Но в результате общения женщина перевела собеседнику один миллион 150 тысяч рублей. Расследования по данным фактам продолжается.

«УМВД России по Псковской области вновь обращает внимание жителей региона: не стоит доверять неизвестным собеседникам и переводить деньги после телефонного общения», — прокомментировали в ведомстве.