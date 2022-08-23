Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Около полутора миллионов рублей перевели мошенникам жители Псковской области

Около полутора миллионов рублей перевели мошенникам жители Пскова и Великих Лук за сутки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, днём 22 августа 40-летнему псковичу позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка и предложил обезопаситься от несанкционированного оформления кредита. В результате общения доверчивый мужчина перевёл через мобильное приложение 130 тысяч рублей.

Аналогичный звонок поступил жителю южной столицы региона 1977 года рождения. Великолучанин лишился с банковского счёта 147 тысяч рублей. А 69-летней великолучанке звонивший представился брокером и предложил дополнительный заработок через Интернет. Но в результате общения женщина перевела собеседнику один миллион 150 тысяч рублей. Расследования по данным фактам продолжается.

«УМВД России по Псковской области вновь обращает внимание жителей региона: не стоит доверять неизвестным собеседникам и переводить деньги после телефонного общения», — прокомментировали в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

23 августа 2022

Подвеску со знаками Рюриковичей обнаружили археологи в Пскове
23 августа 2022

Андрей Филатов расскажет псковским предпринимателям ТОП-10 ошибок развития бизнеса
23 августа 2022

Порядок при установке рекорда России обеспечил филиал ООО «Экопром»
23 августа 2022

Главным врачом Псковской областной клинической больницы назначен Евгений Панферов
23 августа 2022

ВИДЕО Млечный Путь над рекой Плюссой запечатлел астроном-любитель
23 августа 2022

«Яндекс» будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы
23 августа 2022

В Риге начали демонтаж памятника воинам-освободителям

23 августа 2022

Александр Котов: Мы живём в уникальном регионе России

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...