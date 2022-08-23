Участок улицы Крестки перекроют в Пскове с 29 августа

11:55, 23 августа 2022, ПАИ

С 29 августа по 26 сентября для движения автотранспорта будет закрыт участок улицы Крестки от дома № 25 до границы города Пскова с Псковским районом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Перекрытие вводится в связи с проведением работ по реконструкции улицы Кузбасской Дивизии в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда.

При движении просьба обращать особое внимание на требования установленных дорожных знаков.