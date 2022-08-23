Михаил Ведерников: Псковская область и дальше будет становиться гостеприимной, перспективной и привлекательной

12:38, 23 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале поздравил жителей Псковской области с 78-летием со дня образования региона.

По его словам, Псковская область обладает уникальным историко-культурным наследием. «С древних времён она воспитывала отважных воинов, вдохновляла на создание шедевров поэтов, писателей, музыкантов и художников, служила оплотом православия и прибежищем для всех, кто находится в непрестанном духовном поиске. Мы бережно храним наше наследие, и в наших силах сделать так, чтобы новые страницы истории Псковской земли вызывали гордость у будущих поколений», – написал глава региона.

Михаил Ведерников уверен, что общими усилиями Псковская область и дальше будет с каждым годом становиться всё более гостеприимной, перспективной и привлекательной.

«От всей души желаю вам счастья, мира, добра и благополучия», – заключил губернатор.