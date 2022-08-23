Эксперты: В Пскове высокая зарплата в два раза важнее для мужчин, чем для женщин

13:16, 23 августа 2022, ПАИ

В Пскове высокая зарплата в два раза важнее для мужчин, чем для женщин. Такой вывод сделали специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которые провели открытый опрос представителей экономически активного населения города.

В Пскове самая главная ассоциация со словосочетанием «работа мечты» у мужчин – высокая зарплата (54 % респондентов), на втором месте – удовольствие от работы (25 %), на третьем – хороший коллектив (21 %). Женщинам хороший коллектив важнее (32 %), эта ассоциация на втором месте после зарплаты (58 %), а удовольствие от работы – на третьем (19 %).



Интересные задачи, польза обществу, соблюдение прав персонала и удалёнка – такие ассоциации с работой мечты одинаково часто называли и мужчины, и женщины. Карьерный рост, свобода действий и компенсационный пакет в приоритете у мужчин, стабильность, позитив, комфорт и программы обучения – у женщин. Также они чаще мечтают о работе рядом с домом, гибком графике и адекватном начальстве.