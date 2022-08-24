Развитие псковской молочной отрасли обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ

12:02, 24 августа 2022, ПАИ

В рамках еженедельного бизнес-проекта в медиацентре ПАИ проходит круглый стол на тему «Закипит ли молочная отрасль?».

Эксперты расскажут о том, что происходит с рынком сырья и его производными, с какими сложностями столкнулись производители и переработчики в связи с санкциями, почему выросли цены на сыры, творог и на какую продукцию понизилась цена. Также участники обсуждения расскажут о поддержке государства молочной отрасли и изменится ли потребление молочных продуктов в России из-за кризиса.