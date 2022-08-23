Выставка проектов благоустройства набережной у Гремячей башни переезжает в областную библиотеку

15:04, 23 августа 2022, ПАИ

Выставка лучших проектов благоустройства Гремячей горы из холла государственного холдинга Псковской области переезжает сегодня в Псковскую областную научную библиотеку. Проекты были предоставлены в рамках открытого конкурса «Гремячая гора - сохранение через развитие».

С 24 августа пять лучших проектов будут представлены в фойе библиотеки. Их можно будет посмотреть в рабочие дни с 10:00 до 20:00, в выходные - с 10:00 до 18:00.

Выставка победителей открылась в холле медиацентра ПАИ 17 августа.