Выставка проектов благоустройства набережной у Гремячей башни переезжает в областную библиотеку
Выставка лучших проектов благоустройства Гремячей горы из холла государственного холдинга Псковской области переезжает сегодня в Псковскую областную научную библиотеку. Проекты были предоставлены в рамках открытого конкурса «Гремячая гора - сохранение через развитие».
С 24 августа пять лучших проектов будут представлены в фойе библиотеки. Их можно будет посмотреть в рабочие дни с 10:00 до 20:00, в выходные - с 10:00 до 18:00.
Выставка победителей открылась в холле медиацентра ПАИ 17 августа.
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Выставка проектов благоустройства набережной у Гремячей башни переезжает в областную библиотеку
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