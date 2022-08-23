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Стали известны подробности про открывающийся авиарейс Псков – Казань

Подробности про открывающийся авиарейс Псков – Казань рассказал Тelegram-канал Псковского агентства информации.

Перевозчиком по авиамаршруту Псков – Казань – Псков выступит авиакомпания из Татарстана UVT Aero (ЮВТ Аэро). Базовыми аэропортами ЮВТ Аэро являются аэропорт Бугульма и международный аэропорт Казань. Авиакомпания работает с 2015 года и осуществляет регулярные авиарейсы по нескольким десяткам направлений.

Самолёт будет летать два раза в неделю: в среду и воскресенье. По средам самолет из Казани будет приземляться в Пскове в 20:25 и вылетать обратно в 21:15. По воскресеньям самолёт из Казани в Пскове будет приземляться в 20:55, вылет из Пскова в Казань в 21:45.

Пассажиров будет перевозить самолёт Bombardier CRJ200 на 50 мест. Время в полёте составит два часа 15 минут. Цена билета начинается от 5 700 рублей.

Также в Тelegram-канале отмечается, что цена билета на авиарейс Псков – Казань на 4 сентября, которую сейчас выдает билетный агрегатор Aviasales, – 5 754 рубля с включённым в стоимость багажом в десять килограммов.

Для сравнения – цена железнодорожных билетов на поезд Санкт-Петербург – Казань на ту же дату: плацкарт – от 3 318 до 5 233 рублей, купе – от 6 884 до 9 338 рублей.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о запуске нового авиамаршрута из Пскова в Казань дважды в неделю с 4 сентября.

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