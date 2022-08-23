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Общество

40 млн рублей получили псковские ТОСы в этом году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с председателем управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Еленой Тимашовой обсудил направления поддержки общественных инициатив на местах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Елена Тимашова доложила губернатору о начале заявочной кампании на конкурс инициативных проектов граждан, которая продлится до середины сентября. На конкурсной основе будут разыграны гранты на сумму от 600 тысяч до 3,5 млн рублей.

Ранее в Псковской области были подведены итоги второго конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений. В числе победителей 67 проектов, которые получат грантовую поддержку до 200 тысяч рублей и будут реализованы до конца года. Таким образом, общий объем поддержки проектов ТОС с учетом первого конкурса в этом году составил рекордные 40 млн рублей. Это более чем в 13 раз превышает размер первоначального финансирования в 2019 году.

Глава региона напомнил, что ТОС — действенный инструмент поддержки инициатив на местах, который в Псковской области серьезно укрепился за последние годы. Жители муниципальных образований становятся все активнее, реализуя именно те проекты, которые наиболее востребованы населением. Число ТОС в регионе почти достигло 380. Учитывая востребованность этого вида поддержки, Михаил Ведерников обратил внимание, что со следующего года планируется увеличить как общее финансирование направления, так и размер отдельного гранта. Необходимые статьи расходов планируется предусмотреть в бюджете региона на 2023 год и плановый двухлетний период. В связи с этим губернатор поручил разработать порядок распределения грантов ТОС с объемом финансирования до 500 тысяч рублей.

Речь зашла и об участии региона во всероссийском конкурсе на лучшие муниципальные практики. Елена Тимашова рассказала, что в федеральную конкурсную комиссию направлено 11 заявок от муниципальных образований. Федеральный этап пройдет до 15 октября. Для сельских поселений размер грантов составляет от 2,7 до 18 млн рублей, для городских округов и городских поселений — от 9 до 45 млн рублей.

Начальник управления также проинформировала о работе по проведению конкурсного отбора на лучшее поселение области. На конкурс подано 27 заявок от городских и сельских поселений. На поощрение победителей в областном бюджете предусмотрено 9,5 млн рублей. С середины августа члены конкурсной комиссии выезжают на места для оценки заявленной практики.

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