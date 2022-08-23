Почти на 80% выросла заболеваемость COVID-19 в Псковской области за неделю

16:54, 23 августа 2022, ПАИ

За прошедшую неделю в Псковской области зарегистрировано 1 080 случаев новой коронавирусной инфекции – 174,12 на 100 тысяч населения. Этот показатель на 78,2 % больше, чем на предыдущей неделе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что ОРВИ в Псковской области зарегистрировано 1 050 случаев заражения, что составляет 97,2 % от общего числа заболевших. Пациентов с пневмонией – 30 случаев, или 2,8 %.

Охват тестированием возрос за неделю с 184,42 до 229,85 на 100 тысяч населения. Среди заболевших на прошедшей неделе 17,3 % детей до 18 лет и 82,7 % взрослых. Прирост числа заболевших среди взрослых составил 72,1 %.

Наибольший прирост в возрастных группах: 50-64 года – на 83,6 %; 30-49 лет – на 79,3 %; 65 лет и старше – на 49,7 %. Среди детей до 18 лет зарегистрировано 187 случаев, прирост составил 114,9 %.

Увеличение числа зарегистрированных случаев отмечено в 21 муниципальном образовании, в 12 из них заболеваемость выше среднеобластного уровня, причем в Пыталовском, Пушкиногорском, Островском, Плюсском, Порховском и Пустошкинском районах заболеваемость превышена в 1,5-2 раза.