Прокуратура пресекла использование горного отвода «Ваулины Горы» для складирования ТКО

10:59, 24 августа 2022, ПАИ

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура проверила соблюдение законодательства недропользователем, ведущим добычу песка в пределах горного отвода «Ваулины Горы» в Псковском районе.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, вопреки требованиям закона часть горного отвода использовалась для складирования твердых коммунальных отходов. Кроме того, горные работы велись без согласования плана развития горных работ на текущий год в Северо-Западном управлении Ростехнадзора.

«В связи с этим природоохранной прокуратурой в адрес юридического лица внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время территория горного отвода, использующаяся организацией, очищена от твердых коммунальных отходов, согласование плана развития горных работ на текущий год организацией получено», - прокомментировали в ведомстве.