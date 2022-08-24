Сговор на торгах между перевозчиком и страховой компанией обнаружили псковские антимонопольщики

11:30, 24 августа 2022, ПАИ

Сговор на торгах между перевозчиком и страховой компанией на предоставление услуг по ОСАГО обнаружили псковские антимонопольщики, сообщается в Telegram-канале УФАС Псковской области.

ГППО «Славяне», которое занимается пассажирскими перевозками в Псковской области, уличили в антиконкурентном соглашении со страховой компанией «Ингосстрах» при торгах на предоставление услуг по ОСАГО. Данная информация была передана в УФАС региональным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции.

Антимонопольщики выяснили, что еще до официального размещения информации о торгах на сайте госзакупок заказчик направил в адрес «Ингосстраха» весь пакет документов, предполагаемый к размещению, и попросил проверить сведения и внести корректировки в случае необходимости. Корректировки в документацию были внесены, торги закончились, естественно, победой компании «Ингосстрах».

После проверки деятельности компаний правоохранительными органами договор был расторгнут по соглашению сторон, объявлены новые торги. Причину расторжения договора со страховщиком ГППО «Славяне» объяснило отсутствием средств, однако никаких подтверждающих документов не представило. Более того, после расторжения договора продолжало заключать договоры без торгов с «Ингосстрах».