Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сговор на торгах между перевозчиком и страховой компанией обнаружили псковские антимонопольщики

Сговор на торгах между перевозчиком и страховой компанией на предоставление услуг по ОСАГО обнаружили псковские антимонопольщики, сообщается в Telegram-канале УФАС Псковской области.

ГППО «Славяне», которое занимается пассажирскими перевозками в Псковской области, уличили в антиконкурентном соглашении со страховой компанией «Ингосстрах» при торгах на предоставление услуг по ОСАГО. Данная информация была передана в УФАС региональным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции. 

Антимонопольщики выяснили, что еще до официального размещения информации о торгах на сайте госзакупок заказчик направил в адрес «Ингосстраха» весь пакет документов, предполагаемый к размещению, и попросил проверить сведения и внести корректировки в случае необходимости. Корректировки в документацию были внесены, торги закончились, естественно, победой компании «Ингосстрах». 

После проверки деятельности компаний правоохранительными органами договор был расторгнут по соглашению сторон, объявлены новые торги. Причину расторжения договора со страховщиком ГППО «Славяне» объяснило отсутствием средств, однако никаких подтверждающих документов не представило. Более того, после расторжения договора продолжало заключать договоры без торгов с «Ингосстрах».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

24 августа 2022

«Веном мейд ин раша»: псковичи обсуждают опасность «конского волоса»
24 августа 2022

Аномальная жара выходит на пик в Европейской России
24 августа 2022

Вспышку «Иридиума» в Гдовском районе сфотографировал пскович
24 августа 2022

30 градусов жары прогнозируют в Псковской области 25 августа

24 августа 2022

Почти 200 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки
24 августа 2022

Развитие псковской молочной отрасли обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ

24 августа 2022

18 миллионов рублей федеральной поддержки получила эногастроярмарка «Виноград»
24 августа 2022

В России за сутки от коронавируса выздоровело более 32 тысяч человек


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...