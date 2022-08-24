Более полумиллиона рублей украли телефонные мошенники у псковичей

11:31, 24 августа 2022, ПАИ

В Пскове телефонные мошенники украли у граждан более полумиллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денег с банковского счета мошенники завладели денежными средствами на общую сумму свыше 500 тысяч рублей. Кроме того, неизвестные обманули нескольких жителей Пскова под предлогом продажи товаров через известные интернет-сайты, украв более 180 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование, добавили в ведомстве.