«Веном мэйд ин Раша»: псковичи обсуждают опасность «конского волоса»

12:52, 24 августа 2022, ПАИ

Псковичка обнаружила в черте города странное существо, которое извивалось на досках и пыталось поймать кузнечика. Женщина сняла на видео странного паразита и спросила у жителей города, что это такое и представляет ли оно опасность для людей. Пост она опубликовала в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Подписчики предположили, что заснятый на видео «червь» является паразитом, которого называют «конский волос» или «волосатик». Одна из комментаторов написала, что этот паразит не опасен для человека и развивается в теле насекомых. «Желудочная среда человека непригодна для этого паразита, он быстро погибает», – заключила женщина.

«Бабушка рассказывала, как её знакомому такой в пятку залез, в больнице долго вытаскивали, он [паразит. – ПАИ] все глубже и глубже в кость уходил, когда его пытались ухватить, так что не говорите ерунду, что он не опасен для человека, я сам много раз эту хрень видел в ручьях на даче у себя», – ответил на эти заявления подписчик группы.

«Так это веном, мейд ин раша», «Человеческая многоножка», – начали шутить комментаторы. Многие из них отметили, что несколько лет назад видели подобных червей в реке Великой.

«Я в Великой купалась 20 лет назад на пляже и увидела просто стаю из таких, миграцию, которая плыла вдоль берега и не заканчивалась, так и выпрыгнула из воды. Неведомое чудовище обвивалось вокруг ног людей, кто выходил из воды и не заметил их там. Больше я там с тех пор не купалась. А ещё бабушка напугала бабайками про внедрение в организм, через ранку, почёс от комара. Так у меня чуть инфаркт не случился на пляже в воде», – рассказала подписчица. Многие авторы комментариев подтвердили, что несколько лет назад тоже сталкивались с такими червями в реке Великой.