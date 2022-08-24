Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Веном мэйд ин Раша»: псковичи обсуждают опасность «конского волоса»

Фото: Инцидент Псков

Псковичка обнаружила в черте города странное существо, которое извивалось на досках и пыталось поймать кузнечика. Женщина сняла на видео странного паразита и спросила у жителей города, что это такое и представляет ли оно опасность для людей. Пост она опубликовала в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Подписчики предположили, что заснятый на видео «червь» является паразитом, которого называют «конский волос» или «волосатик». Одна из комментаторов написала, что этот паразит не опасен для человека и развивается в теле насекомых. «Желудочная среда человека непригодна для этого паразита, он быстро погибает», – заключила женщина.

«Бабушка рассказывала, как её знакомому такой в пятку залез, в больнице долго вытаскивали, он [паразит. – ПАИ] все глубже и глубже в кость уходил, когда его пытались ухватить, так что не говорите ерунду, что он не опасен для человека, я сам много раз эту хрень видел в ручьях на даче у себя», – ответил на эти заявления подписчик группы.

«Так это веном, мейд ин раша», «Человеческая многоножка», – начали шутить комментаторы. Многие из них отметили, что несколько лет назад видели подобных червей в реке Великой.

«Я в Великой купалась 20 лет назад на пляже и увидела просто стаю из таких, миграцию, которая плыла вдоль берега и не заканчивалась, так и выпрыгнула из воды. Неведомое чудовище обвивалось вокруг ног людей, кто выходил из воды и не заметил их там. Больше я там с тех пор не купалась. А ещё бабушка напугала бабайками про внедрение в организм, через ранку, почёс от комара. Так у меня чуть инфаркт не случился на пляже в воде», – рассказала подписчица. Многие авторы комментариев подтвердили, что несколько лет назад тоже сталкивались с такими червями в реке Великой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

24 августа 2022

Более трёх тысяч книг собрали в Пскове в рамках акции «Книги – Донбассу»
24 августа 2022

Всё больше молодых заёмщиков предпочитают ипотеку от РСХБ
24 августа 2022

Предпринимателям Калининграда помогут найти места концентрации их целевой аудитории
24 августа 2022

«Веном мэйд ин Раша»: псковичи обсуждают опасность «конского волоса»
24 августа 2022

Аномальная жара выходит на пик в Европейской России
24 августа 2022

Вспышку «Иридиума» в Гдовском районе сфотографировал пскович
24 августа 2022

30 градусов жары прогнозируют в Псковской области 25 августа

24 августа 2022

Почти 200 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...