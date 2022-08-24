Первый фестиваль НКО пройдёт в Пскове 27 августа

13:36, 24 августа 2022, ПАИ

27 августа в 12:00 в Детском парке Пскова состоится первый фестиваль некоммерческих организаций «День открытых дверей НКО», где жители и гости города смогут познакомиться с деятельностью некоммерческих организаций Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Для гостей и зрителей фестиваля подготовлена концертная программа с участием творческих коллективов. Все желающие смогут принять участие в интерактивном квесте «Карта добра» с возможностью выиграть призы. Для прохождения квеста необходимо выполнять простые задания, связанные со знакомством с некоммерческими организациями, участвовать в мастер-классах, заполнить анкету, найти интересный для себя социальный проект, в котором можно принять участие, и многое другое.

С 14:00 до 15:00 будет организована дискуссионная площадка «Что собой представляют городские сообщества, и какое место в них занимают НКО». Представители НКО расскажут о направлениях своей деятельности и услугах, посетители смогут пообщаться с ними и предложить свою помощь. Чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию здесь.

Организаторами мероприятия являются Центр сопровождения НКО Псковской области, АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» при поддержке правительства Псковской области и администрации Пскова.