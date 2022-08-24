Жители Великих Лук отправили по почте более тысячи посылок, сэкономив на упаковке

13:36, 24 августа 2022, ПАИ

За четыре месяца клиенты «Почты России» отправили из Великих Лук более тысячи посылок, воспользовавшись новым тарифом со включённой в стоимость упаковкой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФПС Псковской области.

С 1 апреля жители Великого Новгорода, Вологды, Мурманска и Великих Лук пользуются новой услугой «Почты России» — «Посылка Стандарт»: этот продукт позволяет экономить на стоимости упаковки. В будущем эту услугу планируется оказывать и жителям других городов России.

Упаковка включена в тариф, стоимость которого зависит от размера коробки или пакета, при этом вес посылки не учитывается. Важно подобрать упаковку по размеру, чтобы иметь возможность сэкономить на доставке.

«Отправка посылок остаётся для жителей нашей области одной из популярных почтовых услуг. С начала года на 10 % увеличилось количество отправленных посылок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы постоянно предлагаем клиентам новые выгодные условия. Сейчас жители Великих Лук имеют отличную возможность отправить малогабаритную посылку S с максимальным весом до 10 кг по выгодному тарифу», – прокомментировала директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

Оформление услуги «Посылка Стандарт» занимает не более двух минут, а чтобы не стоять в очереди, клиенты могут предварительно записаться в некоторые почтовые отделения через приложение «Почта России» или на сайте. В почтовое отделение № 182110 по адресу г. Великие Луки, ул. К. Зверева, д. 39 можно записаться заранее.

Как и любое почтовое отправление, «Посылку Стандарт» можно отправить в одной из трёх категорий: обыкновенная, с объявленной ценностью для особо ценных посылок либо с объявленной ценностью и наложенным платежом.

На официальном сайте pochta.ru или в мобильном приложении «Почта России» наши клиенты могут отслеживать своё отправление при помощи его специального трек-номера.