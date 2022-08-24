Ирина Поливанова: На открытых площадках важна работа звукорежиссёра

20:23, 24 августа 2022, ПАИ

Музыкальный фестиваль Crescendo – ежегодный форум лучших представителей молодого поколения российских музыкантов. Главная цель фестиваля –представить публике юных талантливых исполнителей и продемонстрировать творческий потенциал современной отечественной музыкальной культуры.

В эфире псковской радиостанции «7Небо» побывала выпускница московской государственной консерватории Ирина Поливанова. Она примет участие в фестивале.

«Я рада приехать к вам в город. Никогда ещё у вас не была. В рамках фестиваля я готовлю выступление с популярными произведениями итальянских композиторов. Я исполню арию Маргариты с жемчугом из оперы «Фауст», арию Лауретты из оперы «Джанни Скикки» Джакомо Пуччини. Очень известная музыка. Лауретта в этой арии умоляет отца пойти на авантюру и помочь ей с возлюбленным. И ещё одна вещь будет представлена вашему вниманию – произведение Луиджи Ардити. Будут звучать хиты мировой классической музыки, поэтому добро пожаловать на фестиваль 27 августа», – сказала артистка.

Кроме того, Ирина отметила, что любит выступать как на открытых, так и на закрытых площадках.

«На открытых площадках важна работа звукорежиссёра. Если он хорош, голос может звучать очень ярко и гораздо интереснее, чем в зале», – поделилась наблюдением Ирина Поливанова.

А ещё она рассказала ведущему, что при переездах из города в город читает книги о физике, астрономии, экономике и пихологии.

«Конечно, как любой артист, я очень люблю цветы. Они – показатель того, что твоё творчество нравится», – заметила певица и ещё раз пригласила всех любителей классики на фестиваль.

Напомним, в рамках фестиваля пройдут два мероприятия. 27 августа в 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится симфонический гала-концерт. В воскресенье, 28 августа в 17:00, в Зеленом театре пройдет Джазовое шоу «… и классика, и джаз».



Мероприятия бесплатные для зрителей. Получить пригласительные билеты можно в кассах Псковского драмтеатра и Псковской областной филармонии.