Производство молока выросло в Псковском районе
За семь месяцев текущего года сельхозпроизводители Псковского района произвели 12 569 тонн молока. Это на 6 %, или на 724 тонны, больше уровня прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Псковского района.
Лидером по производству и абсолютному приросту объёмов молока является ЗАО «Агрофирма «Победа». В хозяйстве произвели 3 343 тонны молока, на 447 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 3 000 тонн молока произвели в СПК (колхоз) «Передовик».
Отмечается, что рост объёмов молочного производства достигнут за счёт увеличения продуктивности коров, сохранения маточного стада и сбалансированного кормления высокобелковыми кормами.
Надой на одну фуражную корову за семь месяцев составил 3 931 килограмм молока, что на 266 килограммов больше уровня прошлого года. Самую высокую продуктивность коров получили животноводы ООО «ПсковАгроИнвест» – 5 032 килограмма молока. Кроме того, 4 838 килограммов молока от каждой коровы получено в ОПХ «Родина», рост составил 506 килограммов. На перерабатывающих предприятиях реализовано 11 162 тонны молока высшего сорта.
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