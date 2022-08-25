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Общество

В 1,5 раза увеличилось в Пскове количество вызовов врачей на дом из-за респираторных заболеваний

В Пскове в 1,5 раза увеличилось количество вызовов врачей на дом в связи с респираторными заболеваниями. Если в позапрошлый понедельник в кол-центр Псковской городской поликлиники поступило 250 вызовов, то в начале этой недели в день обращается уже около 320 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый Псковский»

При этом ежедневно на коронавирусную инфекцию исследуют от 250 до 350 человек. Более 30 % ответов на ПЦР-тесты оказываются положительными. Сдержать ковид, уверена главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая, поможет вакцинация.

«Основная задача — это забота о своём здоровье. Лучше позаботиться о себе, о своих близких и своевременно сделать вакцинацию», — сказала она.

Сегодня привиться можно в кабинетах вакцинации в поликлинике по месту жительства, а также в прививочном пункте, расположенном в торговом центре «Империал», ежедневно с 10:00 до 17:00. Помимо этого, бригады врачей выезжают в организации, а также на дом к маломобильным гражданам.

«Мы напоминаем, что можно записаться и в электронном виде через «Госуслуги», через наш кол-центр по телефону 29-90-28, можно пройти вакцинацию в порядке живой очереди в торговом центре, в поликлинике. Мы сейчас имеем в день от 250 до 300, иногда чуть больше, обращений о вакцинации. Для того чтобы нам достичь уровня необходимого коллективного иммунитета, мы должны вакцинировать не менее 1 000 пациентов в день, и мы с этой нагрузкой справимся», — заключила главврач.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявили 43 919 новых случаев заболевания коронавирусом. Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.

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