Жаркая погода вернётся в Псковскую область

21:03, 25 августа 2022, ПАИ

Жаркая погода вернётся в Псковскую область. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, комментируя прошедший сегодня дождь и понижение температуры воздуха.

«Мы ожидаем, что сегодня – завтра ещё возможны дожди. Затем 26 – 29 августа опять должна восстановиться жаркая погода где-то до 30 градусов», – сказала она.

По словам Талы Нещадимовой, 30 и 31 августа пойдут дожди, а уже 1 сентября установится хорошая сентябрьская погода.