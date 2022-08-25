Особый противопожарный режим ввели в Псковской области

13:19, 25 августа 2022, ПАИ

С 25 августа по 4 сентября на всей территории Псковской области вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Из-за отсутствия осадков на большей части территории Псковской области установился чрезвычайный (пятый) класс пожарной опасности. В связи с этим в регионе вводятся дополнительные требования пожарной безопасности.

Так, введён запрет на посещение гражданами лесов, расположенных в границах лесничеств. Не допускается въезд в леса транспортных средств, за исключением случаев, связанных с использованием лесов на основании госконтрактов, для обеспечения пожарной и санитарной безопасности. Под запретом также разведение костров и выжигание сухой растительности в лесах.

Ранее особый противопожарный режим был введён на территории шести муниципальных образований: Псковского, Гдовского, Струго-Красненского, Плюсского, Пушкиногорского и Куньинского районов.

О фактах обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства можно сообщать в региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00.