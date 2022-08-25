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Общество

Псковичи смогут посмотреть прямую трансляцию общероссийского родительского собрания

Прямая трансляция общероссийского родительского собрания будет доступна для родителей псковских школьников 31 августа в 10:30. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Собрание пройдёт в формате открытого межрегионального диалога с подключением из всех федеральных округов страны. На горячую линию собрания уже поступило более шести тысяч обращений. Также в этом году в рамках августовских педагогических конференций практически во всех регионах России работали специальные «родительские секции», благодаря деятельности которых собрали более 30 тысяч анкет с вопросами и пожеланиями родителей к системе образования.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов расскажет о ходе капремонта школ, родительском контроле за ремонтом и строительством, «золотом стандарте» образования, единой образовательной программе и многом другом. Исходя из данных мониторинга обращений, направленных в Минпросвещения к собранию, это те вопросы, которые волнуют родителей.

Прямая трансляция мероприятия будет доступна на официальном сайте Минпросвещения России, а также в официальном сообществе Министерства в соцсети «ВКонтакте».

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