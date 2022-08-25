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Культура

Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» вновь соберет представителей народа сето в Сигово

Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» в 15-й раз пройдет в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Торжественное открытие фестиваля состоится 28 августа, в день престольного праздника Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря — Успения Пресвятой Богородицы. Сето примут участие в праздничном богослужении и крестном ходе.

Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» —  возможность посетить «Королевство сетомаа», познакомиться с традициями сето, услышать песни «леело» — объект нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, увидеть уникальные костюмы и украшения, попробовать блюда национальной кухни и ближе познакомиться с гостеприимным народом.

В этом году фестиваль снова посетят гости из Удмуртии, фольклорный коллектив Soikkolaiset Ижорской общины «Шойкула», вепсский фольклорный ансамбль «Вараста», ансамбли из Республики Коми и Марий Эл. В программе также выступления этнографического ансамбля «Птенцы» из Печорской лингвистической гимназии, семейного сетоского ансамбля «Каарахельбе» и псковского ансамбля «Сказ».

Кроме того, в этот день абсолютно бесплатно можно посетить экспозиции музея-усадьбы народа сето.

Вход на фестивальную площадку будет открыт с 14:30.

Представители сето проживают на территории Печорского района Псковской области и соседней Эстонии. Постановлением Правительства РФ они были внесены в Единый перечень коренных малочисленных народов страны как малочисленная финно-угорская этническая группа. Народ сето имеет свой язык и исповедует православие.

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