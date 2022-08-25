К новостройкам в Овсище не планируется запускать отдельный автобус

17:17, 25 августа 2022, ПАИ

В Пскове в Овсище не планируется запускать отдельный автобус к новостройкам. Об этом сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«Через него уже курсируют несколько автобусов (минимум три). Где-то пересадки есть. Вопрос решаем, но пока не планируется, чтобы прямо к новостройкам ехали», - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Пскове до Нового года планируется завершить ремонт улицы Кузбасской Дивизии.