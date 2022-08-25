К новостройкам в Овсище не планируется запускать отдельный автобус
В Пскове в Овсище не планируется запускать отдельный автобус к новостройкам. Об этом сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.
«Через него уже курсируют несколько автобусов (минимум три). Где-то пересадки есть. Вопрос решаем, но пока не планируется, чтобы прямо к новостройкам ехали», - сказал он.
Ранее сообщалось, что в Пскове до Нового года планируется завершить ремонт улицы Кузбасской Дивизии.
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