Себежский суд отправил в колонию семерых кубинцев за попытку нелегально пересечь границу

18:32, 25 августа 2022, ПАИ

Себежский районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении семи граждан Республики Куба, которые совершили покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, без надлежащего разрешения, группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

Иностранные граждане, находясь на съемной квартире в Московской области, вступили между собой в преступный сговор на совместное незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации и Латвийской Республики с целью убытия в страны Европейского союза по личным бытовым мотивам.

Через сеть «Интернет» они узнали о возможности пересечения границы в Себежском районе Псковской области, после чего решили прибыть туда на автотранспорте, а затем в пешем порядке пройти в сторону Государственной границы Российской Федерации.

Не имея при себе действительных российских виз, находясь в пределах пограничной зоны, подсудимые двигались к Государственной границе РФ, с целью её дальнейшего незаконного пересечения по направлению из России в Латвию, в обход установленных пунктов пропуска и мест несения службы пограничных нарядов, однако им не удалось довести свои преступные намерения до конца, так как они были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ России по Псковской области.

Приговором суда граждане Республики Куба признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322 УК РФ, и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее Печорский суд осудил ещё семерых кубинцев за попытку нелегального перехода границы.