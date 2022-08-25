В Новоржевском районе сотрудники МЧС провели профилактический противопожарный рейд

18:42, 25 августа 2022, ПАИ

25 августа 2022 года сотрудники Главного управления МЧС Росси по Псковской области с целью профилактики пожаров и гибели людей на них, провели профилактический рейд в Новоржевском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.



С гражданами осуществлены профилактические беседы и инструктажи в области пожарной безопасности, электробезопасности, правил эксплуатации различных отопительных приборов и устройств в быту.

Также были распространены листовки на темы: «В загородном доме», «Бытовой газ».



До граждан довели обстановку с пожарами в Новоржевском районе и на всей территории Псковской области на текущий период, наиболее частые причины возникновения пожаров. Жителям напомнили об особых требованиях пожарной безопасности в связи с введением на территории Псковской области особого противопожарного режима.

Напомним, что в Псковской области введён особый противопожарный режим.