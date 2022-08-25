День бесплатной юридической помощи пройдёт в Псковской области 26 августа

21:42, 25 августа 2022, ПАИ

День бесплатной юридической помощи социально-незащищенным гражданам состоится в Псковской области 26 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении «Ассоциации юристов России».

Граждане смогут получить юридическую помощь в виде устного правового консультирования. Консультации можно будет получить по любым вопросам, за исключением уголовного права и коммерческих сделок.

Офис регионального отделения будет работать в режиме «открытых дверей», консультацию можно получить по адресу: Псков, улица Ленина, 7 с 10:00 до 17:00.

Кроме того, для жителей области организуют онлайн включения, будет работать единый телефон: 8 (953) 235-67-67, по которому также можно будет получить консультацию юриста.

Отметим, что мероприятие состоится в рамках социально-значимого проекта «Территория права», при реализации которого используются средства Фонда президентских грантов. Проект направлен на поддержку государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и повышение доступности бесплатных услуг правового характера.