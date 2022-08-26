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Общество

Псковская область находится на 9-м месте в СЗФО по самым ходовым зарплатам от 50 тысяч рублей

Санкт-Петербург стал лидером среди регионов СЗФО по числу вакансий с зарплатой от 50 тысяч рублей и выше, на ее долю приходится 74% от всего объема подобных предложений, открытых на Северо-Западе страны за последние месяцы, с июня по август. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в hh.ru.

На втором месте в рейтинге регионов Северо-Запада с наибольшим выбором предложений о работе с самой ходовой зарплатой от 50 тысяч рублей – Ленинградская область (8% вакансий), на третьем – Мурманская область (4%). По 3% таких вакансий разместили за лето работодатели из Калининградской и Архангельской областей, по 2% вакансий приходится на Новгородскую, Псковскую область, а также Карелию и Коми. Меньше всего таких вакансий было открыто в НАО – меньше 1%.

Самый большой объём высокооплачиваемой работы за три летних месяца доступен специалистам Псковской области для рабочего персонала – 50% вакансий с зарплатой более 155 000₽ и выше.

«Наибольший объём «дорогих» вакансий приходится действительно на рабочий персонал, и это несмотря на то, что прирост медианной предлагаемой зарплаты для рабочего персонала с начала года понизился. В то время как, например, в вакансиях для специалистов в сфере науки и образования рост средней предлагаемой зарплаты более активный и составляет +36% (с 39 333₽ до 53 767₽) по итогам лета по сравнению с зимой. Но, как мы видим, рабочий персонал всё ещё остаётся самой активно наполняемой сферой по уровню высоких зарплат», – отметила руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

Далее по доле высокооплачиваемой работы с зарплатой от 155 тысяч рублей в Псковской области следует отрасль строительства (41%). Готовы платить высокую зарплату специалистам в сфере транспорта и логистики (33%), ИТ-отрасль (17%), а также работодатели из отрасли производства и сельского хозяйства (15%).

Реже всего на высокие зарплаты могут рассчитывать соискатели, ищущие работу в сфере рекламы, консультирования, а также в инсталляции и сервисе – менее 1% рабочих предложений с зарплатой от 155 тысяч рублей по итогам лета.

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