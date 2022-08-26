Презентация книги о сходящем с ума докторе состоится сегодня в Пскове

17:26, 26 августа 2022, ПАИ

Поэт и переводчик Ольга Аникина презентует книгу «Белая обезьяна, чёрный экран» сегодня в Псковском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Об этом сообщается в анонсе в группе проекта Vetka во «ВКонтакте».

Главный герой книги – врач Юрий Храмцов, который всю жизнь борется со страхом сойти с ума. После эмоционального срыва он попадает в психоневрологический диспансер и встречает там свою коллегу – пожилая женщина-профессор становится помощником и наставником Юрия. Роман построен из переписки двух врачей. Подробнее о произведении расскажет сам автор на предстоящей встрече.

Стихи и проза Ольги Аникиной публиковались в различных литературных журналах, она является автором стихотворных переводов Боба Дилана и американского поэта Шервуда Андерсона. Писательница также является обладательницей множества премий и наград.

Мероприятие пройдёт сегодня в новом зале Псковского драмтеатра, начало в 19:00. Вход свободный.