Презентация книги о сходящем с ума докторе состоится сегодня в Пскове
Поэт и переводчик Ольга Аникина презентует книгу «Белая обезьяна, чёрный экран» сегодня в Псковском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Об этом сообщается в анонсе в группе проекта Vetka во «ВКонтакте».
Главный герой книги – врач Юрий Храмцов, который всю жизнь борется со страхом сойти с ума. После эмоционального срыва он попадает в психоневрологический диспансер и встречает там свою коллегу – пожилая женщина-профессор становится помощником и наставником Юрия. Роман построен из переписки двух врачей. Подробнее о произведении расскажет сам автор на предстоящей встрече.
Стихи и проза Ольги Аникиной публиковались в различных литературных журналах, она является автором стихотворных переводов Боба Дилана и американского поэта Шервуда Андерсона. Писательница также является обладательницей множества премий и наград.
Мероприятие пройдёт сегодня в новом зале Псковского драмтеатра, начало в 19:00. Вход свободный.
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