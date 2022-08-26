Один из магазинов в ТК «Гулливер» в Пскове незаконно заманивал покупателей звуковой рекламой

17:17, 26 августа 2022, ПАИ

Звуковая реклама на торговом комплексе «Гулливер» в Пскове размещена незаконно, выяснило УФАС. Жалоба на звуковую рекламу на территории торгового комплекса «Гулливер» в Пскове поступила антимонопольщикам от псковской организации, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как установили в антимонопольном ведомстве, звуковая реклама магазина воздушных шаров Nota Bene осуществлялась одним из арендаторов торгового комплекса, который разместил аудиоколонку на стене здания.

Согласно закону о рекламе, распространение звуковой рекламы с помощью оборудования, размещаемого на стенах, крышах и других конструктивных элементах зданий, в том числе не являющихся многоквартирными домами, независимо от удалённости от жилых домов, запрещена.

В связи с этим реклама признана ненадлежащей, возбуждено дело об административном правонарушении.