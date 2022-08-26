Три вида брусчатки, новые фонари, широкие тротуары: какими будут Печоры после благоустройства

17:28, 26 августа 2022, ПАИ

Печоры победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Подробности о проекте благоустройства исторической части города – развитии Соборной площади и участка Международной улицы до Октябрьской площади – в интервью «Псковской правде» рассказал руководитель АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко.

Проект является частью большой концепции развития города Печоры, которую планируется реализовать в течение нескольких лет: «Концепция включает в себя организацию пешеходной зоны с инфраструктурой, оборудование автобусных остановок, озеленение и освещение. Кроме того, мы хотим заменить на фонари все старые советские столбы в форме буквы «Л» и спрятать под землю провода. Этот вопрос уже решается с Россетями, – анонсировал Василенко.

В рамках проекта планируется большая подготовительная работа по замене инженерных сетей на Соборной площади. Также предусмотрены археологические раскопки, поскольку Печоры – это историческое поселение.

Сейчас в Печорах реставрируется храм Святой великомученицы Варвары XVIII века. Затем будет реставрироваться церковь Сорока святых мучеников. «Благоустраивая территорию, мы понимаем, что у нас эти два храма будут отреставрированы и продолжится реставрация стен монастыря, Святых ворот, Никольской башни», – пояснил Василенко.

Соборная площадь тоже преобразится: фасады зданий на площади будут обновлены. «Мы меняем и дополняем брусчатку, делаем кованную остановку в историческом стиле, оригинальные фонари. Также там появятся малые архитектурные формы – скамейки, стенды, урны, будет выполнено озеленение, где это необходимо. Эту часть города мы воссоздаем такой, какой она была раньше. В каких-то моментах придумываем. Но в целом хотим воссоздать атмосферу уездного города конца XIX – начала XX века», – рассказал Денис Василенко.

При этом историчность не будет мешать современному темпу жизни. Площадь будет выложена тремя видами брусчатки: один вид покрытия – на участках, где проезжают автомобили, другой – для пешеходных зон. «Сейчас у храмов есть небольшой тротуар, но там в основном машины стоят, не пройти. Мы расширяем тротуары для того, чтобы можно было разойтись не только пешеходам, но и туристическим группам», – добавил Василенко.

Всё будет сделано так, чтобы, оказавшись в центре города, жители и туристы могли попасть в другое пространство, в другое время. «Мы поддерживаем историю о том, что это губернский город XIX – начала XX века: Россия дореволюционная, но при этом, конечно, с нотками современности. Это знакомство с городом и монастырём и перемещение из одного времени в другое».

Проект будет реализован в следующем году. Работы начнутся в июне 2023 года и завершатся осенью. «В итоге мы получим благоустроенную, завершённую территорию. И такими частями будем постепенно приводить в порядок город Печоры», – пояснил Денис Василенко.

На очереди Октябрьская площадь. АНО «Возрождение» направит на конкурс конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды проект благоустройства этого объекта. «Надеюсь, наши заявки и дальше будут выигрывать, город будет преображаться. Постепенно мы придём к тому, что он станет красивым историческим городом, который был раньше», – заявил директор организации.