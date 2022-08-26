453 человека проходят подготовку в спортшколе плавания «Барс» в Пскове

17:55, 26 августа 2022, ПАИ

В спортивной школе олимпийского резерва по плаванию «Барс» обучают 453 человека. Об этом сообщила директор учреждения Татьяна Куваева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 26 августа.

В школе работают десять тренеров, пять из них имеют высшую квалификационную категорию. Среди работников также есть заслуженный тренер РСФСР, а четверо сотрудников имеют награды Министерства спорта РФ.

Наборы проходят ежегодно перед окончанием учебного года. Комиссия отбирает желающих по таким критериям, как возраст и физические данные. В начале учебного года из новичков формируют тренировочные группы.

Спортивный комплекс «Барс» – основная база развития спортивного плавания в Псковской области. За регулярную подготовку юношеской сборной страны учреждение получило статус школы олимпийского резерва.

В школе также есть абнонементные группы с физкультурно-оздоровительной направленностью. В них платно занимаются дети от пяти до 17 лет и взрослые. Для определённых групп лиц предусмотрена скидка 20 %.

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