Сегодня празднуют День города в Великих Луках
День города отмечается 27 августа в Великих Луках, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
Основная программа мероприятий начнется в 11:00 на площади Вознесения. Там состоится церемония награждения благодарственными письмами главой города тех жителей, которые внесли весомый вклад в развитие Великих Лук.
Полную программу мероприятий и концертов смотрите на сайте.
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