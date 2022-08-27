В Бериславе установили детскую площадку при поддержке Псковской области
В Бериславе Херсонской области установили детскую площадку при поддержке Псковской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал администрации Бериславского района.
«Радует такая сплочённость и инициативность, когда Псковщина активно принимает участие в проектах местной власти. Желаем Бериславу дальнейшего развития и процветания. А этот подарок пускай радует ребят как можно дольше!», – сказано в Telegram-канале.
Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.
О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.
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