Газопровод в Плюсском районе начнут строить в 2024 году

23:00, 27 августа 2022, ПАИ

Депутат Госдумы РФ Александр Козловский в своем Telegram-канале поделился ходом рабочей поездки в Плюссе совместно с Александром Котовым и Натальей Ивановой.

Одна из главных проблем, которая волнует жителей этих муниципалитетов и района в целом, касается газификации. Вопросов много, поэтому к диалогу пригласили руководство организации «Газпром межрегионгаз Псков».

Сейчас идут проектные работы по газификации, строительно-монтажные работы стартуют в 2024 году, их планируется завершить в 2026-2027 годах. Будет построен газопровод-отвод от Пскова, а также межпоселковый газопровод до Красных Струг. Это даст возможность запустить в Плюсском районе программу догазификации.

Уже составлена смета по капитальному ремонту Плюсской школы, в следующем году будет подана заявку для участия в программе масштабного ремонта школ.

Депутат Государственной думы также отметил, что обсуждение коснулось доступности медобслуживания, автобусного сообщения со Стругами Красными, куда местные жители ездят в больницу, и возобновления тротуаров в Плюссе.