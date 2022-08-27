ФОТОФАКТ: Дорожку из цветов к празднику Успения Пресвятой Богородицы сделали в Печорах

21:42, 27 августа 2022, ПАИ

В создании дорожки из цветов, по которому понесут чудотворную икону Успения Божией Матери, трудились множество человек.

Отметим, что 28 августа православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников в Русской православной церкви. Он установлен в память о кончине Божией Матери. К нему христиан ведёт двухнедельный Успенский пост, который по строгости можно сравнить с Великим постом.