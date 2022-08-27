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Общество

ФОТОФАКТ: Дорожку из цветов к празднику Успения Пресвятой Богородицы сделали в Печорах

В создании дорожки из цветов, по которому понесут чудотворную икону Успения Божией Матери, трудились множество человек. 

Отметим, что 28 августа православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников в Русской православной церкви. Он установлен в память о кончине Божией Матери. К нему христиан ведёт двухнедельный Успенский пост, который по строгости можно сравнить с Великим постом.

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